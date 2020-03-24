 

Таиланд анонсировал введение режима чрезвычайного положения с 26 марта

24.03.2020, 13:58, Новости дня

Как заявил премьер министр страны Прают Чан-Оча, ограничительные меры продлятся месяц. Некоторые из них, по словам главы кабмина, потребуют "вовлечения" общества, другие – будут оформлены в виде приказов, подлежащих неукоснительному выполнению. 

Он также призвал не поддаваться панике и покупательскому ажиотажу, связанному с опасением остаться без продуктов.

За минувшие сутки в Таиланде зарегистрировали 106 новых случаев заражения коронавирусом. Всего, согласно официальной статистике, в стране 827 заразившихся. 

 



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