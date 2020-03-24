Космонавт рассказал, как не сойти с ума во время самоизоляции

24.03.2020, 13:53, Новости дня

Во время пребывания на самоизоляции человеку стоит все время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно, сообщил газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко, который провел 337 суток на МКС.

Власти ряда европейских стран ввели у себя общенациональный карантин из-за коронавируса – гражданам рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу. В РФ пока режим самоизоляции добровольный, обязательно оставаться дома обязаны граждане, прибывшие из-за границы.

«Я бы посоветовал отнестись к данному режиму жизни спокойно, не накручивать себя с эмоциональной точки зрения. В каждом минусе, как известно, есть свой плюс. В условиях домашнего режима их масса: не надо тратить время на поездку от дома до работы, то есть можно побольше поспать, а возможно, и выспаться. Саму работу можно выполнять на любимом диване, в комфортной обстановке», – говорит Борисенко.

Тем не менее при работе на дому нужно обладать достаточно серьезным уровнем самоорганизации и силой воли, рассказывает космонавт. Он подчеркивает, что это трудность, но и она преодолима – это дело привычки, люди сами настраивают себя на рабочий лад. Плюсы есть и в данном случае, так как это своего рода психологический тренинг, который ведет к самосовершенствованию.

«МКС – это место, где космонавты и живут, и работают, а расстояние от кровати до рабочей зоны буквально два метра. Несмотря на то, что экипаж в принципе находится в изоляции в течение всего полета, у космонавтов нет проблем, как себя занять, потому что работа есть всегда. Из-за того, что на борту экипаж постоянно занят, никаких психологических проблем, связанных с самоизоляцией, как правило, нет», – рассказывает Борисенко.

Для того, чтобы не сойти с ума на самоизоляции, космонавт предлагает провести аналогию с образом жизни на МКС, то есть постоянно чем-то заниматься (работой, учебой, домашними делами и другим). Так люди смогут не только с пользой потратить время, проведенное дома, но и абстрагироваться от негативных мыслей и паники.

Ранее руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что при домашнем режиме человеку стоит сохранять позитивный настрой, а также постараться не пользоваться социальными сетями.