ЦБ объяснил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

24.03.2020, 13:53, Новости дня

Рекомендация ограничить из-за коронавируса выдачу наличных в банкоматах касается только купюр, которые не прошли обработку, разъяснил Центробанк.

«Рекомендации Банка РФ по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. Обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», – передает РИА «Новости» заявление ЦБ.

Подчеркивается, что в таких банкоматах рекомендуется отключить режим рециркуляции. Банкоматы при этом продолжат работать. Этот пункт не касается около 75% банкоматов, которые работают только на выдачу или прием наличных.

Кроме того, при работе с клиентами Центробанк просит напоминать о приоритете безналичных платежей – с помощью онлайн-переводов или бесконтактной оплаты по картам.

Ранее во вторник ЦБ заявил, что российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов в целях профилактики коронавируса, а также выдерживать банкноты три-четыре дня для гибели вируса перед выдачей их клиентам или загрузкой в банкоматы.

Кроме того, специалисты Роскачества рекомендовали заказывать продукты через онлайн-сервис доставки в связи со вспышкой коронавируса.

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