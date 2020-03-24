Жители Италии сменили флаги Европейского Союза на российский триколор

24.03.2020, 13:53, Разное

Жители Италии оценили помощь российского правительства в борьбе с распространением коронавируса. Так, в соцсетях набирает популярность видео, где в одной из провинций итальянцы заменили флаг ЕС на российский.

Как известно, Италия на сегодняшний день является самой пострадавшей европейской страной – инфицировано свыше 58 тысяч людей, однако помощь ей предоставила только Россия, уточняет издание «ПолитЭксперт». Итальянец Фредерико Кане, разместивший ролик в Facebook, поблагодарил россиян за помощь, и в частности, президента Владимира Путина. За считанные часы публикация набрала почти 35 000 репостов.

Стоит напомнить, что Путин заявил о намерении помочь Италии в борьбе с недугом еще несколько дней назад, а уже 22 марта Российская Федерация отправила в Рим несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. На борту воздушного судна находились военные вирусологи, а также необходимые дезинфицирующие средства и медицинское оборудование, пишет издание «NationNews».