Скандалы: За аферу столичных адвокатов ответил воронежский депутат

24.03.2020, 13:39, Разное

Суд оценил попытку организовать уголовное преследование оппонента концерна ИКЕА Константина Пономарева

Защита бывшего депутата Воронежской областной думы Руслана Лесных намерена обжаловать приговор Замоскворецкого суда Москвы, назначившего ему пять лет колонии. Господин Лесных, как установил суд, представляясь сотрудником ФСБ, участвовал в мошеннической схеме адвоката, который, сотрудничая в свое время с ИКЕА, попытался за $1 млн добиться возбуждения уголовного дела против оппонента шведской компании бизнесмена Константина Пономарева. Предполагаемый организатор аферы, бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, по версии следствия, в случае успеха рассчитывал получить от компании переуступку части требований к господину Пономареву на €200 млн. Сам он был задержан, но затем скрылся.

Бывший депутат Воронежской облдумы Руслан Лесных и московский адвокат Евгения Семчукова стали очередными фигурантами расследования крупной аферы, которым уже вынес приговоры Замоскворецкий суд столицы. Экс-парламентарий признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии, а его подельница отделалась штрафом в размере 3 млн руб. При этом адвокату вменялась ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки), которая относится к категории особо тяжких, однако на заметную разницу в наказаниях, скорее всего, повлияло то обстоятельство, что госпожа Семчукова, получившая известность во время шумного бракоразводного процесса бывшего игрока сборной России по футболу Александра Кержакова, признала вину и активно сотрудничала со следствием. Адвокат, по некоторым данным, дала показания в том числе на господина Лесных, который, напротив, вину полностью отрицал. Теперь защита осужденного готовит апелляционную жалобу на приговор, сообщил “Ъ” адвокат Александр Гофштейн, представлявший интересы господина Лесных.

Как следует из материалов дела, компания «ИКЕА Мос», российская «дочка» шведского концерна ИКЕА, 26 марта 2014 года заключила с адвокатским бюро «Адвокаты и бизнес», которое возглавлял бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, договор об оказании услуг — представлении интересов компании в судах, органах власти, юридических консультациях и «иных видах юридической помощи».

В то время, напомним, между ИКЕА и бизнесменом Константином Пономаревым проходили судебные разбирательства в связи с арендой компанией дизель-генераторов, в рамках которых предпринимателю удалось по мировому соглашению добиться рекордных отступных — 24,9 млрд руб. (примерно $1 млрд по тогдашнему курсу). Компания не согласилась с потерей этих денег и пыталась вернуть их в дальнейших судебных разбирательствах. 1 декабря того же 2014 года гендиректор «ИКЕА Мос» Армин Микаэль заключил договор цессии с кипрской компанией Кеrona Investments Inc., подконтрольной господину Ковбасюку. Согласно соглашению адвоката с ИКЕА, в случае возврата потерянных компанией средств фирма Сергея Ковбасюка получала переуступку прав требования на сумму €200 млн.

По версии следствия, господин Ковбасюк решил, что самым простым способом добиться результата станет возбуждение уголовного дела в отношении Константина Пономарева.

В октябре 2015 года адвокат, по материалам дела, привлек к реализации своего плана бывшего старшего лейтенанта центра спецназначения ФСБ «Альфа» Геннадия Подфигурного: тот должен был найти оперативников, которые собрали бы материалы, необходимые для уголовного преследования господина Пономарева с дальнейшим арестом активов последнего. В качестве вознаграждения, говорится в деле, адвокат пообещал исполнителям $600 тыс.

Экс-чекист Подфигурный, по материалам дела, обратился за помощью к своей давней знакомой Евгении Семчуковой. Та во время встреч с главой адвокатского бюро в гостинице «Балчуг» заверила последнего, что знает чекистов, подходящих для выполнения поставленной задачи. Затем она порекомендовала господину Ковбасюку встретиться с тренером Эдуардом Саенко, братом бывшего игрока футбольной сборной России Ивана Саенко. Тот представился адвокату оперативным сотрудником службы собственной безопасности ФСБ, а в роли его непосредственного начальника, по материалам дела, выступил старый знакомый тренера — воронежский депутат Руслан Лесных. Весной 2016 года, по данным следствия, Сергей Ковбасюк и оба лжечекиста в ресторане La Scarpetta в течение нескольких недель обсуждали все нюансы задуманного плана. При этом липовые сотрудники спецслужбы, ссылаясь на сложность задачи, добились от главы адвокатского бюро увеличения гонорара до $1 млн: $600 тыс. должны были быть выплачены им сразу, остальная сумма — по $50 тыс. ежемесячно. По результатам расследования будет установлено, что из обещанного вознаграждения господин Подфигурный получил $20 тыс., адвокат Семчукова — лишь $5 тыс. Впрочем, весь $1 млн господин Ковбасюк своим партнерам выплатить не успел: участники схемы попали в разработку уже настоящей службы безопасности ФСБ, оперативники которой стали фиксировать каждый шаг махинаторов.

После того как Руслану Лесных в его коттедж в элитном поселке «Загорье», расположенном в подмосковных Горках-2, водитель привез второй транш обещанного вознаграждения в размере $300 тыс., все участники аферы были задержаны.

Сергею Ковбасюку было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Однако, несмотря на тяжесть обвинения, в 2018 году Хамовнический суд отпустил его из СИЗО под домашний арест. В том же году адвокат скрылся, выехав сначала на Украину, а затем, по данным источников “Ъ”, на Кипр, гражданство которого у него имеется.

Тем временем господин Подфигурный сразу же после задержания начал активно сотрудничать со следствием и в итоге остался свидетелем по делу. Тренер Эдуард Саенко осенью прошлого года получил три с половиной года колонии.

Между тем к восьми годам колонии в прошлом году был приговорен и Константин Пономарев. Он признан виновным в ложном доносе и фальсификации доказательств: по версии следствия, в подмосковных мировых судах бизнесмен с помощью подставных свидетелей добивался таких решений, которые можно было в дальнейшем использовать в спорах с ИКЕА. Его счета и денежные средства арестованы. Защита осужденного требовала приобщить к его делу материалы расследования в отношении господина Ковбасюка, однако суд в этом отказал.

Владислав Трифонов