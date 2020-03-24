Скандалы: Деньги на ветеp

24.03.2020, 13:49, Разное

Как «Роснано» обогащается на заведомо убыточных электростанциях

В России полным ходом идёт создание ветровой энергетики. К 2024 году планируется 4,5% всей получаемой в стране энергии извлекать из ветра. Но какой ценой будет достигнут этот в общем-то скромный показатель и кто заработает на этом десятки миллиардов евро? Интриги здесь почти нет: заплатит вся страна, а прибыль получит Анатолий Чубайс вместе с иностранными партнёрами.

Развитие технологий ветрогенерации, несомненно, нужное направление. В отдалённых местностях, куда невозможно провести ЛЭП, ветряки позволяют организовать комфортную жизнь и работу. Заодно можно больше не переживать по поводу ненасытных монополистов и постоянно растущих тарифов. Однако самостоятельно добывать электричество пока решаются немногие. Обычно побеждает трезвый расчёт: рядовому потребителю энергия из электросетей (там, где она физически доступна) обходится дешевле, а и поставляется она стабильнее. Такая же ситуация складывалась до недавнего времени и в коммерческом секторе. Просто не было смысла вкладываться в ветряки, которые заведомо не могут конкурировать с АЭС или ГЭС. Однако правительство решило следовать за модным трендом на «зелёную» энергетику и ещё в 2009 году издало постановление, в котором по обещало различные льготы первопроходцам. Правда, поначалу и это не привлекло инвесторов. Игроки энергорынка были больше увлечены переделом зон влияния: перекупали друг у друга электростанции и лоббировали более выгодные тарифы. Однако к 2018 году традиционный рынок оказался поделён. Тут-то заинтересованные люди с возможностями и обратили внимание на ещё не освоенную поляну.

И всё завертелось

Первый в России ветропарк для коммерческого производства электричества создала финская компания Fortum, вложив, по некоторым данным, 65 млн евро. Её российские «дочки» к тому времени уже владели несколькими ГЭС и ГРЭС (они достались иностранцам после того, как в 2008 году под руководством Анатолия Чубайса была расформирована Единая энергетическая система России). Ветряки выросли в Ульяновской области на площади в 16 футбольных полей. Но не успели финны достроить свою первую ветровую электростанцию «Ульяновская ВЭС-1», как к ним присоединился Анатолий Борисович. Возглавляемая им «Роснано» создала совместно с Fortum Фонд развития ветроэнергетики, который тут же начал строительство Ульяновской ВЭС-2. С тех пор фонд заявляет всё новые и новые проекты. Соглашение о сотрудничестве подписаны с властями нескольких регионов: в Ростовской, Саратовской и Оренбургской областях, Ставропольском крае и Калмыкии либо выделяются земли, либо уже идут стройки. Главный конкурент Чубайса и партнёров – компания «Новавинд». Она создана в структуре «Росатома» в 2017 году и сейчас строит свои первые ВЭС в Адыгее и Ставропольском крае. По соседству, на Ставрополье и на Дону, свои стройки затеял ещё один крупный инвестор – итальянский Enel. Все эти ВЭС будут открываться одна за другой в ближайшие четыре года. Именно в 2024 году заканчивается действующая программа поддержки ветрогенерации.

Прибыль гарантирована

Что же привлекло в заведомо убыточную отрасль крупных инвесторов? Секрет прост: программа поддержки альтернативной энергетики предусматривает гарантированную прибыль. Схема такая: для ВЭС установлен специальный тариф. В результате операторы оптового энергетического рынка выкупают их продукцию дороже, чем электричество с АЭС или ГЭС. А затем уже по усреднённому тарифу перепродают дальше. Важно, что даже падение цен на нефть и газ не угрожает этим проектам: электричество всё равно будет выкуплено в рамках установленных квот. С чего вдруг правительство решило так расщедриться? Похоже, всё дело в лоббистских возможностях Анатолия Чубайса. Им можно только позавидовать. Ведь по факту выходит, что как бы ни работали ветряки, энергию всё равно купят, причём по немалой цене. А заплатит за все эти «ветряные эксперименты» конечный потребитель, то есть бизнес и рядовые граждане. И не только через тарифы на электричество. Льготный тариф – это лишь одна из преференций, предусмотренных для владельцев ветряков. Власти регионов (вряд ли из-за внезапно возникшей любви к ветрякам), софинансируют подведение коммуникаций к полигонам, заодно предусмотрены льготы по налогам на имущество. То есть деньги из бюджетов, которые могли пойти на развитие социалки и прочих неотложных нужд, также пойдут на развитие детища Чубайса. Здесь бы и поставить вопрос ребром: а для чего всё это? Ответ вроде бы напрашивается: раз уж остальной мир идёт вперёд, надо не отставать. В конце концов, создание ветряных станций поможет развить собственные технологии и поддержать отечественного производителя. Однако и здесь всё вышло более чем интересно.

Переиграли на ходу

Первоначальный план предусматривал, что локализация производства оборудования для ветряков уже к 2016 году должна составить 65%. Но затем условия переиграли, дав жизнь проектам с уровнем локализации всего в 35%. К намеченным 65% теперь планируется выйти только в нынешнем году. Выйдут ли? Большой вопрос. Так что обещанные рабочие места, платежи по НДФЛ и в соцфонды остались пустым звуком. Аналогичный фокус провернули и с другим важным показателем – стоимостью создания ВЭС. Изначально предполагалось, что инвестору будут возмещаться затраты исходя из цифры 66 тыс. рублей за киловатт мощности. Но затем порог подняли аж до 97,7 тыс. рублей. В итоге в НП «Сообщество потребителей энергии» рассчитали, что стоимость генерации 6 гигаватт «зелёной» энергии будет теперь обходиться экономике во столько же, во сколько 100 гигаватт традиционной! Говоря проще, вся страна должна переплачивать ради гарантированных доходов нескольких жирных котов. От них мы слышим только красивые слова об импорте технологий, о будущих рабочих местах, о перспективном удешевлении ветровой энергии. Под этим соусом они продолжают закупать за валюту импортное оборудование и ввозить его без пошлин, выторговывая себе всё новые и новые льготы.

Хотя что тут удивляться? Достаточно вспомнить, сколько денег проглотила возглавляемая Чубайсом «Роснано», при создании которой также говорили о скорых научных и технических прорывах… Пиарщики «зелёной» энергетики обычно говорят о её большей экологичности. Но если всё равно 99% энергии производится традиционными электростанциями, то, возможно, стоило бы потратить ресурсы на их модернизацию? Не так давно все обсуждали чёрное небо над Красноярском. Местная угольная ТЭЦ, оказавшаяся в центре скандала, будет теперь постепенно, целых четыре года, внедрять фильтры нового типа. Что уж говорить об экологичности газовых и угольных генераторов, разбросанных по регионам России с более смирными гражданами.

Кстати

Показательна история развития альтернативной энергетики в Крыму. В 2011 году украинские власти провели исследование, которое показало: Крым, страдающий от дефицита электричества ещё с советских времён, может обеспечить свои потребности за счёт «зелёной» энергии. После этого началось активное строительство ветровых и солнечных станций. Главным поставщиком оборудования стала австрийская компания Activ Solar. Её деятельность на полуострове контролировали братья Клюевы, близкие к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Было построено шесть солнечных и пять ветровых станций с расчётным сроком окупаемости более 10 лет при условии использования специального «зелёного» тарифа, суммы инвестиций исчислялись миллиардами евро. Однако после выхода Крыма из состава Украины новые власти осудили способы развития «зелёной» энергетики.

«Это мошеннический проект, который позволял государственной верхушке Украины зарабатывать около миллиарда долларов в год. Я отношусь категорически негативно к этому проекту с точки зрения его легализации. Ни одной копейки частных средств в этот проект вложено не было», – заявил врио главы Крыма Сергей Аксёнов.

Впрочем, даже после 2014 года ветряки в Крыму всё же работали. Правда, новые власти снизили им тариф примерно в 2,5 раза. Это приводило к постоянным отключениям энергии. Ситуация разрешилась после строительства в 2017 году энергомоста от Ростовской атомной станции (он обошёлся в 11,8 млрд рублей) и запуска в Крыму двух тепловых станций. Сейчас в энергосистему Крыма включены только две солнечные электростанции. Остальные коллекторы и ветряки пользуются вниманием туристов для фотографий в стиле киберпанк.

Иван Ромоданов