Определен регион работы российских военных вирусологов в Италии

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24.03.2020, 13:48, Новости дня

Российские военные, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, будут работать в провинции Бергамо, сообщил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Сергей Кикоть.

Кикоть сообщил, что «завершились консультации с итальянской стороной, в результате которых определен регион для выполнения задач по оказанию помощи по борьбе с коронавирусом», передает канал «Звезда».

Также определен примерный объем необходимых для выполнения задач, началась подготовка к их выполнению. Детали совместного плана работы по борьбе с коронавирусом еще обсудят в Риме российские военнослужащие и власти республики.

Напомним, о готовности оказать Италии помощь президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

Во вторник, 24 марта, все 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, о вылете которых сообщало Минобороны, прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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