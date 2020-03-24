Власти Перми решили отремонтировать «лунный пейзаж» после юмористического ролика

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24.03.2020, 13:48, Новости дня

В Перми решили отремонтировать проблемный участок дороги после юмористического ролика о «высадке пермячки на Луну».

Местный житель опубликовал в сети ролик о «высадке пермячки на Луну», в описании он сообщил, что на видео зафиксирована улица Карпинского в Перми, передает РИА «Новости».

Дорога на этом участке оказалась настолько разбита, что местами напомнила изрытую кратерами лунную поверхность. Роль «космонавта» исполнила шестилетняя племянница автора ролика.

«Запланирована масштабная реконструкция улицы Карпинского, первый этап работ подрядчик планирует начать уже в апреле этого года», – сообщили в мэрии города.

Там отметили, что до начала реконструкции местные власти планируют поддерживать полотно в нормальном состоянии, ремонтируя проблемные участки.

«Реконструкция улицы Карпинского пройдет от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Дорога будет расширена до четырех полос движения, также подрядчик построит круговую развязку улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской», – добавили в городской администрации.

Отмечается, что подрядчик приступил к проектно-изыскательным работам.

В июне 2019 года мэр Омска Оксана Фадина во время обхода Советского административного округа города после сильного ливня упала в лужу.



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