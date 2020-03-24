Основатель SpaceX и Tesla подарил Калифорнии более 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких

24.03.2020, 10:47, Новости дня

Основатель компаний SpaceX и Tesla купил и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Илон Маск в твиттере.

По словам Маска, аппараты куплены в Китае. Губернатор штата Гэвин Ньюсом действия Маска назвал героическими.

Ранее предприниматель называл панику из-за вспышки заболевания “глупой” и несколько дней не подчинялся требованиям властей о закрытии фабрики Tesla, но в результате согласился.

США занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом – в стране более 46 тысяч больных коронавирусом.

Китайский миллиардер Джек Ма пожертвовал Украине в $80 млн на закупку миллиона систем экспресс-тестов на коронавирус.

Самый богатый гражданин Чешской Республики, владелец холдинга PPF, Петр Келлнер на 100 млн крон (около $4 млн) закупил для страны в Китае хирургические маски, респираторы и тестеры.

В России акционер “Норильского никеля” Владимир Потанин пожертвовал в свой благотворительный фонд 1 млрд рублей ($12,7 млн) на поддержку некоммерческих организаций в связи с коронавирусом.