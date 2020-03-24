 

Основатель SpaceX и Tesla подарил Калифорнии более 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких

24.03.2020, 10:47, Новости дня

Основатель компаний SpaceX и Tesla купил и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Илон Маск в твиттере.

По словам Маска, аппараты куплены в Китае. Губернатор штата Гэвин Ньюсом действия Маска назвал героическими.

Ранее предприниматель называл панику из-за вспышки заболевания “глупой” и несколько дней не подчинялся требованиям властей о закрытии фабрики Tesla, но в результате согласился.

США занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом – в стране более 46 тысяч больных коронавирусом.

 

Китайский миллиардер Джек Ма пожертвовал Украине в $80 млн на закупку миллиона систем экспресс-тестов на коронавирус.
Самый богатый гражданин Чешской Республики, владелец холдинга PPF, Петр Келлнер на 100 млн крон (около $4 млн) закупил для страны в Китае хирургические маски, респираторы и тестеры. 
В России акционер “Норильского никеля” Владимир Потанин пожертвовал в свой благотворительный фонд 1 млрд рублей ($12,7 млн) на поддержку некоммерческих организаций в связи с коронавирусом. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / ES – из-за коронавируса закрывают Disneyland в Париже и США

07.02 / Учёные обнаружили неожиданно погасшую «галактику-монстра»

06.03 / «А возьмите меня». Россиянка попросила Путина взять ее замуж

15.03 / В Греции закрыли пляжи и горнолыжные курорты

05.03 / “Кумир быдла”. Новый министр Кабмина в 2019 году критиковал Зеленского в соцсетях

22.02 / Украина открестилась от выдачи аккредитации российскому тренеру по биатлону

06.03 / Москва “в жесткой форме” обратилась к Вашингтону по поводу Красиловой

09.03 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 34 долларов

16.02 / El Universal – под угрозой санкций — Мексика отказывается от российских вертолётов

03.02 / Почти 40% украинцев являются прихожанами ПЦУ — исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска