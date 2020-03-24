Многоэтажный жилой дом загорелся в Москве

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24.03.2020, 13:31, Разное

В пятиэтажном жилом доме на юго-востоке столицы произошел пожар. Огнем были охвачены балкон и одна из комнат, сообщает “Вечерняя Москва”.

ЧП случилось по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом №7, корпус 1. Огнем была охвачена площадь восемь квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя всего за четыре минуты. Никто не пострадал.



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