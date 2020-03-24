 

Кремль подтвердил проведение саммита по коронавирусу 26 марта

24.03.2020, 13:30, Новости дня

Саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, пройдет 26 марта, РФ получила уведомление и готовится к участию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся к этому мероприятию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли саммит пройдет 26 марта и получила ли РФ уведомление от Эр-Рияда на этот счет.

Ранее во вторник агентство «Киодо» сообщило, что экстренный саммит лидеров стран «двадцатки» по ситуации с распространением коронавируса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции.



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