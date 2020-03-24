 

Лена Ленина провела медовый месяц с коронавирусом

24.03.2020, 13:30, Разное

Недавно писательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара Антона Игнатова и намеревалась отправиться с ним на медовый месяц на море. Коронавирус помешал этим планам, к тому же пара оказалась на время в разных странах планеты.
В середине февраля Лена Ленина связала себя брачными узами с кулинаром Антоном Игнатовым. После этого она улетела во Францию проведать родного сына. Там предпринимательница хотела пробыть не больше одной недели, а потом возвратиться в Москву и от правиться с супругом на Кипр, где провести медовый месяц. Находясь вдали от родины, Ленина заболела: все тело ломило, боль в голове была сильная, а температура не опускалась ниже 39,5 градуса. Лишь недавно она смогла выздороветь, а мать писательницы, врач по образованию, призналась, что поставила звездной дочери диагноз коронавирус, потому как об этом свидетельствовали все имеющиеся симптомы.

Во Францию к супруге хотел прилететь Антон Игнатов, который для этого начал делать визу, но так и не успел ее получить в связи с тем, что РФ приостановила их выдачу. Кипр, где пара планировала отдыхать, закрыли для лиц-нерезидентов. На днях Лена Ленина вернулась в Россию как ее гражданка, но опасалась приезда из-за заражения инфекцией. В результате медового месяца возлюбленные провели не на море под теплым солнцем, а в «разлуке, тоске, безысходности и переговорах в мессенджере». Ко всему прочему бизнес-вумен находилась дома, почти не имея возможности выходить на улицу.



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