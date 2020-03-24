Центробанк РФ просит банки из-за коронавируса 3-4 дня выдерживать наличные перед выдачей клиентам

24.03.2020, 13:27, Новости дня

Банк России 24 марта попросил банки ужесточить правила работы с наличными деньгами из-за коронавируса и “по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции”.

На банкнотах, по данным ВОЗ, вирус может сохраняться до трех-четырех дней. Регулятор по собственным стандартам выдерживает купюры до двух недель и выдает их банкам уже “чистыми”. Но часть купюр банки получают не от ЦБ, а от своих же собственных клиентов: через кассы и через банкоматы с функцией приема денег. Эти купюры Центробанк рекомендует банкам также выдерживать минимум три-четыре дня перед новой выдачей их клиентам или перед закладкой в банкоматы и терминалы.

Регулятор также посоветовал банкам отключить рециркуляцию банкнот в банкоматах и советует оставить их работать как традиционные, только на выдачу или только на прием купюр.

Терминалы и устройства для передачи наличных, а также банкоматы Центробанк из-за коронавируса советует банкам регулярно чистить и дезинфицировать. Сотрудникам банков, которые принимают деньги, документы и ценности от клиентов, Центробанк советует носить маски и одноразовые перчатки, а также использовать дезинфицирующие препараты на рабочем месте.

Также ЦБ призывает банки напоминать клиентам, что им лучше использовать безналичную форму оплаты: онлайн-переводы и бесконтактную оплату по картам.

В России, по последним данным, коронавирусом заболели 438 человек. Накануне резко выросло число заболевших в Москве, из-за чего мэр Москвы Сергей Собянин предписал оставаться дома людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Всего в мире коронавирусом заразились более 378 тысяч человек, более 16 тысяч уже умерли.