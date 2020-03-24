НБУ: Интенсивность колебаний на валютном рынке ослабевает

24.03.2020, 13:26, Новости дня

23 марта для сглаживания курсовых колебаний Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $50 млн, сообщил регулятор в Facebook.

“Интервенции по продаже валюты составляли лишь $50 млн, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по $100–300 млн ежедневно”, – сказано в сообщении.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне, близком к 28 грн/$.

“Некоторое время спрос преобладал над предложением. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6–27,7 грн за $1”, – сообщил НБУ.

Регулятор утверждает, что “интенсивность колебаний на валютном рынке ослабевает, а рынок выглядит более сбалансированным”.

В НБУ рассказали, что количество продавцов валюты на межбанковском рынке увеличилось, а спрос на валюту со стороны физических лиц снизился.

“Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни на прошлой неделе граждане покупали столько же валюты, сколько и продавали, а не формируя дополнительного давления на гривну”, – проинформировал регулятор.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову позитивні новини. Інтенсивність коливань на валютному ринку… Posted by Національний банк України on Esmaspäev, 23. märts 2020

24 марта на открытии межбанка курс при покупке составлял 27,8 грн/$, при продаже – 27,87 грн/$. Официальный курс на 24 марта установлен на уровне 28,11 грн/$.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.

20 марта Нацбанк сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения упал.

По данным экспертной платформы НБУ, с начала года и по 19 марта банки выкупили у клиентов на $402,5 млн больше, чем продали им ($3,85 млрд против $3,45 млрд).

В этом году НБУ уже продал на межбанковском валютном рынке более $2,6 млрд для удержания курса гривны.

Регулятор считает, что основная причина снижения стоимости украинской национальной валюты – паника.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 587 умерли.

В Украине коронавирус подтвержден у 84 человек, трое из них скончались.