Гончарук о производстве САП: Они бы с коррупцией боролись, а не COVID-19 на меня списывали

24.03.2020, 13:26, Новости дня

Действия предыдущего правительства Украины по поводу COVID-19 были соответствующими ситуации, заявил 23 марта в Facebook бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Что касается обвинений в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19… Во-первых. Еще задолго до получения письма от Совета национальной безопасности и обороны Украины наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины… были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией… Мы создали соответствующий штаб… Во-вторых. 31 января, в день получения письма, я немедленно созвал совещание и отреагировал”, – написал Гончарук.

Он добавил, что 3 февраля “одобрили Национальный план противоэпидемических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV”.

“Действия правительства должны быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая. Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев. Сейчас точно не лучшее время искать “крайних”. Лучше сконцентрироваться на решении серьезных вызовов, которые стоят перед Украиной”, – продолжил бывший премьер.

Про звинувачення в недбалості під час здійснення заходів спрямованих на протидію COVID-19 — захворювання, викликаного… Posted by Олексій Гончарук on Esmaspäev, 23. märts 2020

В своем Telegram он написал: “Мне говорили, что система начнет “догонять”, но не думал, что так быстро. “Поразительная оперативность” правоохранительных органов. Они бы так с коррупцией боролись и воров ловили, а не COVID-19 на Гончарука списывали”.

23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины в ходе проведения мероприятий по противодействию коронавирусу.

“Согласно обнародованной информации, 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра Украины направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом COVID-19”, – отметили в САП.

Там заявили, что Кабмин фактически проигнорировал вышеуказанные меры. Сведения о возможном совершении уголовного преступления внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

О том, что якобы из-за бездействия Гончарука частные компании вывезли из страны 980 тонн медицинских масок, написал главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. Запретить экспорт продукции медицинского назначения, по словам журналиста, Гончарука просил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.