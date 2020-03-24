В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случаев COVID-19

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24.03.2020, 13:26, Новости дня

В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса COVID-19, заявил 24 марта на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Мэр рассказал, что всего в Киеве по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 28 случаев инфицирования. Министерство здравоохранения сообщило сегодня о 29 случаях в Киеве.

По словам Кличко, всего на COVID-19 протестировали 1297 человек в Киеве.

Он отметил, что распространение инфекции в столице связано с большим количеством людей, которые прибывают из-за границы.

“Спецрейсами из-за границы сегодня прибывают десятки тысяч украинцев, большинство – в аэропорт Борисполь… Там уже толпы и очереди”, – сказал мэр.

Он призвал все государственные службы и правоохранительные органы подключиться к контролю за ситуацией.

“Нужно четко информировать, что все, кто прилетел, должны две недели находиться дома на самоизоляции и нести ответственность за нарушение мер”, – продолжил Кличко.

Мэр обратился в Министерству внутренних дел Украины с призывом усилить контроль над соблюдением карантинных ограничений для прибывающих в аэропорт Борисполь.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры).

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 84 случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В провинции Хубэй в Китае больше не фиксируют распространения инфекции, карантин снимут с 25 марта. 

Заболевание, вызванное новым вирусом, “нельзя называть “смертельным”, летальность составляет около 3,4%”, сообщается на сайте covid19.com.ua, который запустило украинское правительство. ВОЗ подчеркивает: сведения о COVID‑19 еще не полны. Как правило, коронавирусная инфекция COVID‑19 протекает в легкой форме, в особенности у детей и лиц молодого возраста. 21 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса (обновляются), во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 380 тыс. человек, более 16 тыс. умерли, более 100 тыс. – излечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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