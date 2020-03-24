 

Банки повысили ипотечные ставки на фоне кризиса

24.03.2020, 13:25, Новости дня

«Открытие», Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк подняли ставки, другие заняли выжидательную позицию.

Сразу четыре банка в России неожиданно вдруг подняли ставки по ипотеке на фоне кризиса. В число повысивших ставки вошли «Открытие», Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк, но эксперты ожидают, что их примеру последуют и другие. Просто остальные банки пока выжидают. Можно предположить, ждут то ли реакцию властей, то ли реакцию населения. Итак, «Открытие» подняли ставку на 1,5 процента. Как сообщили РИА Новости в кредитной организации, повышение – это вынужденная мера, из-за «ценовой ситуации на рынке вкладов». В то же время ставки по беззалоговым кредитам пока остаются без изменения.

Вслед за Совкомбанком, Робанком и Райффайзенбанком планирует поднять ставки по рублевым вкладам и банк «Зенит». Еще раньше на этот шаг пошел «Тинькофф Банк», который повысил ставки по рублевым вкладам, но и в долларах. Хотя кредитная ипотека у этой кредитной организации пока прежняя.

В свою очередь ВТБ сразу решил не менять условия по кредитам, в том числе и ипотечных, несмотря на решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменения. Не намерены пока пересматривать ставки по вкладам и кредитам и в «Почта банке».

А вот Сбербанк предпочел отмолчаться. Просто отметили, что внимательно следят за всем происходящим, осторожно добавив, что текущая ставка по ипотеке отражает ситуацию на рынке.

Банк России на последнем заседании совета директоров оставил ключевую ставку в 6,00% годовых без изменений, объясняя это кризисом.



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