Больная раком многодетная мать из Воронежской области получила новый дом от фонда «+7»

24.03.2020, 13:25, Новости дня

Фонд также приобрел в семью мебель, технику, помог с лечением.

Благотворительный фонд «+7» приобрел новый благоустроенный дом для Дианы Рыжиковой — многодетной матери из Воронежской области, которая одна воспитывает семерых детей.

До февраля 2020 года гражданкас детьми жила в маленьком доме (30 кв.м.) в селе Репьевка Воронежской области. Жилье гражданкакупила на материнский капитал: ничего лучше за 450 тысяч рублей в Репьевке было не купить. Семья могла купить дом с двумя комнатами, но без водопровода, либо с водопроводом, но с меньшей площадью. Остановились на втором варианте.

Если бы Рыжиковы купили дом по программе со финансирования, Диане пришлось бы выплатить 30 % от стоимости дома – около 300 тысяч рублей. Такая сумма для больной раком матери-одиночки, которая получает пособие в размере 20 тысяч рублей в месяц, слишком велика.

Об онкологическом заболевании многодетная мать узнала, когда была беременна седьмым ребенком. Врачи предлагали сделать аборт по медицинским показаниям, но Рыжикова отказалась и, несмотря на огромный риск, родила сына Богдана. Тогда же, в столь сложной ситуации, из семьи ушел муж Дианы.

«Встаю в семь утра, занимаюсь скотиной. Потом просыпаются дети. Убираешь, варишь, а вечером снова пора управляться с хозяйством, доить, поить козлят. Потом купаю детей, укладываю их спать. Уложишь — и уже 12 часов ночи. И так каждый день», — рассказала женщина.

В ситуацию вмешался благотворительный фонд «+7», который приобрел для Рыжиковых новый благоустроенный дом, а также мебель, бытовую технику, электронику и подарки для ребят. Кроме того, благодаря помощи фонда Диана начала противораковое лечение в одной из местных клиник.

«Для нас огромное счастье помогать таким людям. От нашего фонда и его основателя Тимофея Геннадьевича Кургина хотим передать вам этот подарок и сказать огромное спасибо. Вы проявили силу духа, не бросили семью в тяжелой ситуации. Эта история может стать примером для других людей, она вызывает огромную гордость и уважение», – обратился к Диане исполнительный директор организации Кирилл Тимофеев.

Адресная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, является одним из главных направлений работы фонда «+7». Ранее фонд передал квартиру ветерану Великой Отечественной войны 96-летней Марии Левиной. Также организация финансово поддерживает Алексея Романова — победителя «Минуты славы», пианиста, который родился без кистей рук. В 2019 году волонтеры «+7» доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, а более 100 детей благодаря помощи фонда отправились из Тулуна в оздоровительные летние лагеря.