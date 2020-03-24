Артема Дзюбу обвинили в разжигании расистского скандала

24.03.2020, 13:18, Разное

Футболист Артем Дзюба, как и все игроки сборной России и клуба “Зенит”, сидит на карантине. И как и все, пожалуй, сейчас в мире – проводит много времени в социальных сетях. Вместо того, чтобы репостить на своей странице активно гуляющие в интернете мемы о коронавирусе, Дзюба решил посмотреть, что же интересного пользователи сети постят о нем самом. Одна картинка насмешила футболиста особенно, и он решил поделиться народным творчеством у себя на странице.

Дзюба репостнул к себе в stories коллаж, на котором игроков петербургской команды сравнили с персонажами советского мультфильма “Обезьянки”. Рядом с Дзюбой на фото – его темнокожие коллеги по клубу Малк, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, а также бывший игрок “Шахтера” Ярослав Ракицкий.

Это браво. Ракицкий похож больше всех,

– прокомментировал мем спортсмен.

Чувство юмора Дзюбы, подметившего сходство обритой головы Ракицкого и лысой обезьянки, пользователи сети не оценили. И уже успели расценить его выходку как расистскую.

Мем, который репостнул к себе на страницу Артем Дзюба

В отличие от других коллег по сборной, например, Кокорина и Мамаева, Дзюба оказывается в центре скандалов редко. Но и в его безупречной репутации есть несколько “темных пятен”. Так, в начале карьеры его засняли на видео во время тайного свидания в тогда еще существующем клубе Infinity с замужней телеведущей Марией Орзул. Скандалом сопровождался десять лет назад переход Дзюбы из “Спартака” в “Томь”. Тогда у его коллеги по клубу Владимира Быстрова из куртки в раздевалке на соревнованиях пропала крупная сумма денег и тот обвинил в воровстве Дзюбу.

Из событий недавних лет можно вспомнить троллинг Дзюбы своего наставника Станислава Черчесова – тренер не взял игрока и его одноклубника Александра Кокорина на Кубок Конфедераций, после чего они опубликовали в Instagram видео, изображая Черчесова жестом “рукой по усам”.