МВД занялось вопросом депортации содержащихся в спецучреждениях иностранцев
24.03.2020, 13:16, Новости дня
МВД прорабатывает возможные варианты депортации на родину иностранцев, которые находятся в специальных учреждениях, сообщили в пресс-центре ведомства.
«С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, МВД РФ во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности», – сообщили ТАСС в МВД.
Напомним, с 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.
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