Монастырь выбросил животных из приюта под Тулой

24.03.2020, 13:16, Новости дня

Свято-Казанский монастырь Тульской области якобы не дал волонтерам возможность спасти кошек и собак, оставшихся в обители после того, как по решению ее администрации был ликвидирован местный приют для животных, пишут СМИ.

16 марта из монастыря вывезли около 60 собак. Волонтерам сообщили, что животные отправлены в приюты и пристроены «в хорошие руки», передает «Интерфакс».

При этом полиции заявили, что «случилось чудо, и собаки улетели». Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

По информации волонтеров, в данный момент на территории монастыря находятся две вернувшиеся собаки и около 20 кошек.

Активисты собирались отвезти животных в новый приют, но им якобы запретили их забирать, заявив, что те являются собственностью обители. По словам волонтеров, за неделю нашли 21 собаку из числа бывших питомцев монастырского живого уголка, еще порядка 40 предстоит найти.

Отмечается, что к настоятельнице игуменье Евфросинии, которая более десятка лет назад основала в обители живой уголок и патронировала его до недавнего времени, никого не пускают под предлогом карантина, и она якобы не в курсе, какая судьба постигла животных.

В минувшие выходные известные российские актеры призвали патриарха Кирилла вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. Обращение подписали Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.

Ранее в Перми неизвестные жестоко избили домашнего пса и оставили умирать в мешке.