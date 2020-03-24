 

В РФ банки повышают ставки по вкладам

24.03.2020, 13:09, Разное

На рублевые вклады увеличил ставки Совкомбанк. «Открытие» поднял ставку на 1,5%, но оставил на прежнем уровне ценник беззалоговых кредитов.
Как передает NewInform, отечественные банки занимаются повышением ставок по ипотеке и вкладам на фоне перемен на мировом рынке. Пока отдельные кредитные структуры ожидают решения Центробанка РФ касательно тренда увеличения доходности ОФЗ, банк «Открытие» поднял ставку на 1,5%, но оставил на предыдущем уровне цену беззалоговых займов. С 19 марта повысил ставку на рублевые вклады и Совкомбанк. Тарифы будут оставаться на прежнем уровне, если главный банк государства примет решение об изменении тренда.

Некоторые финансовые учреждения оставили ставки без каких-либо изменений, мониторя ситуацию на мировом рынке. Курс российского рубля за пару недель сократился на 20% в связи с распространением пандемии и провала попытки подписать соглашение между членами ОПЕК+. Участники организации не сумели прийти к общей договоренности касательно ограничения выработки «черного золота», после чего мировая стоимость нефть неожиданно снизилась на 30%. Центробанк РФ заявил 20 марта о желании сберечь ключевую ставку на уровне 6% годовых.



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