В Москве девушка нарушила карантин ради маникюра

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24.03.2020, 13:09, Разное

Работницы салона красоты в Москве вызвали сотрудников правоохранительных органов для пациентки, которая нарушила режим карантина ради маникюра. Девушка до этого некоторое время находилась в Италии.
Как оказалось, 26-летняя жительница Белоруссии пояснила о недавнем путешествии в Италию. В Белокаменной она находится на карантине, введенным в связи с коронавирусом. Пока мастер приводила в порядок ее ногти, клиентка рассказывала о поездке на Апеннины. Она не обратила внимание на карантин и пошла делать маникюр. Сотрудницы салона проявили должную бдительность и вызвали наряд работников столичной полиции.

Задержанная заявила, что в пределах аэропорта ее проверили медики и не обнаружили у девушки признаков коронавируса. Новая проверка снова не подтвердила диагноз, что у гражданки Белоруссии Covid-19. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Имеются данные о двух пациентках, которые сбежали из клиники в Сочи. Они прежде бывали в США и Испании, где сложилась тяжелая обстановка, связанная с эпидемией. Этих людей врачи не успели проверить на наличие болезни, поэтому они могут быть зараженными и являться опасностью для других лиц. Как предполагается, убежавших нашли в Екатеринбурге.



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