Ярославцы все больше предпочитают расплачиваться картами

24.03.2020, 13:08, Новости

Теги: Безопасность, Бизнес

Как сообщает Отделение Ярославль ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в 2019 году держателями платежных карт на территории ярославской области совершено 226,6 млн операций.

Это на 31,6% больше, чем годом ранее. Суммарный объем операций достиг 369,4 млрд рублей, увеличившись на 8,2%.

Доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций в 2019 году составила 87,5%, что на 4,6% выше аналогичного показателя 2018 года. Картой ярославцы оплачивают, как правило, небольшие покупки: средний чек составил 710 рублей.

– В текущей ситуации рекомендуется пользоваться возможностью бесконтактной оплаты, – напоминает управляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев. – Кроме того, сейчас особую актуальность приобретают онлайн-покупки. Они также призваны помочь избежать нам лишних контактов и приобрести необходимые товары, не выходя из дома.

К 1 января 2020 года количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в том числе банкоматов, платежных и электронных терминалов), составило в Ярославской области почти 31,1 тыс. штук, рост составил 11,8%. В регионе продолжилось динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в организациях торговли и услуг. Количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, возросло за год на 10,6% и на 1 января 2020 года составило 27 тыс. единиц.