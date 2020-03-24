США сократят помощь Афганистану на 1 миллиард долларов

24.03.2020, 12:55, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о сокращении американской помощи Афганистану на 1 миллиард долларов, после того как ему не удалось убедить президента Ашрафа Гани и его политического соперника прекратить вражду, которая ставит под угрозу возглавляемые США мирные усилия.

США также готовы сократить помощь в 2021 году на такую же сумму и проводят «анализ всех программ и проектов, чтобы выявить возможности для дополнительных сокращений и пересмотреть свои обещания на будущих конференциях доноров по Афганистану», говорится в заявлении Помпео.

Заявление главы американской дипломатии появилось, когда он вылетел домой после бесплодных попыток положить конец конкурирующим притязаниям на пост президента со стороны Гани и Абдуллы Абдуллы и заручиться их согласием на формирование «инклюзивного правительства».

Резкое заявление, сделанное по окончании поездки, в которую он отправился, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса, подчеркивает, как серьезно застопорились возглавляемые США усилия по прекращению самой длительной войны в истории Америки и десятилетий раздоров в Афганистане.

США «глубоко сожалеют» о том, что Гани и Абдулла «не смогли договориться о создании инклюзивного правительства», заявил Помпео, отметив, что это «наносит ущерб американо-афганским отношениям и, к сожалению, является знаком неуважения к тем афганцам, американцам и партнерам по коалиции, которые понесли как человеческие жертвы, так и материальные потери».

«Сегодня мы объявляем об ответственной корректировке наших расходов в Афганистане и о немедленном сокращении помощи на 1 миллиард долларов в этом году. Мы готовы сократить ее еще на 1 миллиард долларов в 2021 году, – сказал он. – Мы также инициируем анализ всех наших программ и проектов, чтобы выявить возможности для дополнительных сокращений».

По пути в Вашингтон Помпео приземлился на военной базе в Катаре для 75-минутной встречи с представителями Талибана, включая их главного переговорщика муллу Барадара Ахунда.

В беседе с журналистами после отъезда из Катара Помпео отказался подробно рассказать, куда будет направлен миллиард долларов, который предназначался для помощи Афганистану.

Он также не сообщил, потребовал ли он от Гани и Абдуллы, который раньше был главой исполнительной власти страны, урегулировать свои разногласия к определенному сроку.

При этом он дал понять, что решение о сокращении помощи может быть отменено, если они придут к соглашению.