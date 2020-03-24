Корабли НАТО зашли в Черное море
24.03.2020, 12:55, Новости дня
Фрегаты ВМС Италии и Канады зашли в понедельник в Черное море.
Об этом сообщил Национальный центре управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении Центра.
Центр напомнил, что корабли ВМС Италии и Канады заходили в Черное море в мае-июне 2019 года для участия в серии многонациональных и национальных учений.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет