Корабли НАТО зашли в Черное море

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24.03.2020, 12:55, Новости дня

Фрегаты ВМС Италии и Канады зашли в понедельник в Черное море.

Об этом сообщил Национальный центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении Центра.

Центр напомнил, что корабли ВМС Италии и Канады заходили в Черное море в мае-июне 2019 года для участия в серии многонациональных и национальных учений.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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