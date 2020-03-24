 

“Левада”: две трети россиян сожалеют о распаде СССР, а 75% считают советскую эпоху лучшей в истории страны

24.03.2020, 12:55, Новости дня

65% жителей современной России сожалеют о распаде СССР, а три четверти или 75% считают советскую эпоху лучшей в истории страны: такие данные получили социологи независимого “Левада-Центра”, которые провели в феврале опрос россиян более чем в 137 городах в 50 регионах России. 

Для сравнения: еще три-четыре года назад доля сожалеющих о распаде СССР колебалась в районе 53-56%, а в 2012 году опускалась даже до 49%. 

Доля тех, кто не согласен с тем, что времена СССР были лучшим временем в истории страны, сегодня, по данным социологов, составляет лишь 18% опрошенных. 

Социологи отмечают, что словосочетание “советская эпоха” сегодня чаще ассоциируется у россиян со стабильностью и уверенностью в будущем (так отвечали 16% опрошенных) и хорошей жизнью в стране (15%). 6% опрошенных говорили о бесплатном и качественном образовании, 5% – о социальной справедливости и отсутствии неравенства в СССР, отсутствии безработицы и хороших зарплатах, а 4% – о бесплатной медицине. 

Социологи отмечают, что ностальгия и сугубо личные воспоминания о детстве и молодости в СССР в структуре памяти россиян все чаще вытесняются навязанными извне представлениями о социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне и хорошей жизни в СССР. Эти представления сегодня характерны не только для старших возрастных групп и поколений, которые реально застали СССР, но и для молодых жителей России, которые родились уже в постсоветское время. Они часто также воспроизводят установки взрослых о социально справедливом советском государстве.

Социологи объясняют это как внутрисемейной (разговорами со старшими родственниками), так и с институциональной трансляцией памяти о “золотом” СССР,  которой в последние годы занимаются государственные медиа. При этом современной молодежи об СССР рассказывают так, чтобы они также чувствовали свою сопричастность к “великой державе” и испытывали чувство сплоченности и доверия, которым медиа наделяют советское общество. Примерно половина сожалеющих о развале СССР прямо говорили социологам, что они расстроены потерей чувства принадлежности к великой державе. 49% выразили сожаление о разрушении советской единой экономической системы, а более трети – о возросших после распада СССР взаимном недоверии и ожесточенности.

Негативные оценки о советском времени у опрошенных возникали гораздо реже. О дефиците, очередях и талонах вспоминали лишь 4% опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях – по 1%. Когда же людям задавали вопрос о том, каких руководителей СССР они помнят, они чаще всего называли Иосифа Сталина. 

 



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