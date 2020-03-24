В Туркменистане для поездок по стране требуют медицинскую справку об отсутствии коронавируса

24.03.2020, 12:55, Новости дня

Власти Туркменистана в рамках борьбы с распространением коронавируса требуют у граждан, желающих съездить из одного региона в другой и получивших для этого необходимое разрешение, медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции. В местных медучреждениях возникли огромные очереди из желающих получить справку, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

С 20 марта в стране ограничили передвижение граждан между велаятами. Поездки разрешены только в безотлагательных ситуациях, на основе специального разрешения – например, для участия в свадьбах и церемониях, а также для командировки. Кроме того, перед поездкой в другой регион страны граждан обязали получать справки о состоянии здоровья.

“Теперь все желающие поехать в другие этрапы и велаяты должны получать справки в больницах. Для этого необходимо сдать кровь, сделать рентген-снимок легких и измерить температуру. Для этого нужно заплатить в кассу 15 манатов ($4), для осмотра врача нужно заплатить еще 10 манатов ($3). Из-за больших очередей есть случаи взяточничества”, – сообщил корреспондент Радио Азатлык из Ашхабада.

По его сведениям, в северных регионах страны практически полностью прекращено передвижение между районами. Кроме того, сообщается, что граждан с регистрацией в одном велаяте, но проживающих в другом, отправляют в регионы прописки.

“Сейчас между велаятами ездят только государственные автобусы. Также есть железнодорожное сообщение, но очень много людей”, – рассказывает корреспондент.

Перед посадкой у пассажиров с помощью специальных средств измеряют температуру: “Тех, у кого высокая температура сразу помещают в карантин”.

По сведениям Радио Азатлык, порядок получения справок в велаятах различается. Если в Дашогузе результаты медицинского осмотра можно получить за 15 минут, в Туркменабаде приходится ждать 6 часов.

Радио Азатлык удалось получить копию справки о состоянии здоровья гражданина. На справке, срок действия которой составляет 14 дней, указаны личные данные гражданина, результаты анализа крови и рентгена легких.

Корреспондент, изучивший меры противодействия коронавирусу в Лебапском велаяте, сообщает, что в Туркменабаде с 23 марта по 1 мая закрыли все мечети – для проведения дезинфекционных работ.

Власти Туркменистана объявили Туркменабад карантинной зоной. Начиная с 10 марта все международные рейсы перенаправляются в местный аэропорт. В начале февраля туркменистанцы, эвакуированные из Китая, также были помещены в карантин в Туркменабаде.