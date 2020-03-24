Смартфон Honor 30S получил чип Kirin 820

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24.03.2020, 12:53, Разное

Сетевые информаторы поделились новыми данными, которые касаются смартфона Honor 30S, официальная премьера которого пройдет 30 марта. Мобильный аппарат работает на процессоре Kirin 820.
Информация о гаджете появилась в базе бенчмарка AnTuTu. Известно, что от разработчиков Honor 30S получил 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, но не исключается появление и моделей с другой емкостью. Дисплей от популярного китайского бренда обладает разрешением 2400 на 1080 точек. Работает аппарат из коробки под управлением операционной системы Android 10.

Предполагается, что новинка оснащается функцией быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Любители фотографий смогут полноценно оценить четырехмодульную основную камеру, которая размещается в прямоугольный блок в верхнем левом углу обратной стороны Honor 30S. На правой панели располагаются клавиши регулировки уровня громкости, а также совмещенный с кнопкой включения и блокировки смартфона дактилоскопический сканер.

Стоит отметить и наличие в технологическом продукте процессора Kirin 820, у которого имеются четыре мощных ядра Cortex-A76 и столько же энергоэффективных ядра Cortex-A55. Еще одной особенностью Honor 30S является присутствие сети пятого поколения.



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