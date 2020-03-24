“Снова дышать – самая прекрасная вещь”. В Италии вылечили первого пациента, который заразился коронавирусом

24.03.2020, 12:50, Новости дня

23 марта в Италии выписали пациента, от которого, как считается, началось распространение коронавирусной инфекции по всей стране, сообщил телеканал Rai News.

38-летний мужчина по имени Маттиа – житель города Кодоньо (регион Ломбардия). Он был госпитализирован 19 февраля, а спустя два дня переведен в реанимацию в городе Павия.

Маттиа 19 дней провел в реанимации, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Руководитель отделения интенсивной терапии клиники Сан-Маттео (Павия) Франческо Моджоли сказал, что некоторое время Маттиа находился в критическом состоянии, но вскоре он начал поправляться. 9 марта мужчину отключили от аппарата ИВЛ, он начал дышать самостоятельно.

Лечащие врачи отметили, что Маттиа полностью выздоровел и может продолжать вести обычную жизнь. Издание Lombardia Notizie Online опубликовало аудиообращение Маттиа после выписки. Он поблагодарил персонал клиник в Кодоньо и Павии, которые помогли ему преодолеть болезнь, и попросил журналистов уважать его право на приватность.

“Я хочу забыть этот неудачный опыт и вернуться к нормальной жизни. Поэтому я прошу СМИ уважать частную жизнь мою и моей семьи”, – сказал Маттиа.

Итальянец подчеркнул, что выздороветь после коронавирусной инфекции можно, но призвал сограждан учитывать его опыт и оставаться дома. “Снова дышать – самая прекрасная вещь”, – отметил он.

Точно установить, где именно заразился коронавирусом Маттиа, так и не удалось. La Repubblica пишет, что мужчина вел очень активную социальную жизнь. Вероятно, инфицирование произошло 25 января во время ужина с коллегой, который только вернулся из Китая (впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел).

В течение следующих трех недель Маттиа постоянно перемещался между тремя населенными пунктами в Ломбардии, встречался с друзьями, играл в футбол, участвовал в марафонах, то есть контактировал с большим количеством людей. Первый симптом заболевания – высокая температура – у мужчины появился 15 февраля, отмечает Corriere della Sera, к 19 февраля его состояние значительно ухудшилось. Беременная жена Маттиа тоже переболела коронавирусной инфекцией, а его отец скончался от нее 22 марта, сообщает Tgcom24.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 595 умерли.

В Италии, по данным на вечер 23 марта, общее число инфицированных превысило 60 тыс., из них 7432 человек выздоровели, а 6077 – умерли.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.