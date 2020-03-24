Сушкевич: Из-за карантинных мер мы фактически остановили тренировочный процесс. А это может привести к потере спортивной формы участников паралимпийских игр

24.03.2020, 12:50, Новости дня

Из-за карантинных мер, введенных в мире для противодействия распространению короновируса, участники Олимпийских игр в Токио не могут продолжить тренировки и квалификационные соревнования. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

“Вчера вечером мы получили сообщение от Международного паралимпийского комитета (МПК), а накануне мне прислал письмо президент Комитета, с которым я постоянно на прямой связи. Он сообщил, что начата специальная процедура Международного Олимпийского комитета вместе с паралимпийским комитетом, которая называется четырехнедельное изучение возможного переноса будущих олимпийских и паралимпийских игр. То есть все заинтересованные стороны в ближайший месяц будут изучать текущую ситуацию с охраной здоровья, возможное влияние ситуации на игры и рассматривать сценарий переноса. Это большой вызов. Такое происходит впервые в истории игр. Президент МПК акцентировал, что вариант отмены игр не рассматривается, но есть ряд потенциальных сценариев, включая перенос игр”, – рассказал Сушкевич.

Он рассказал, что украинские паралимпийцы вернулись с тренировок из-за границы и соблюдают карантинные мероприятия, что, в свою очередь, прервало квалификационный процесс и борьбу за лицензии на участие в Олимпиаде в Токио.

“Сегодня все, включая спортсменов, должны оставаться дома. К сожалению, на данный момент олимпийцы и паралимпийцы еще не завершили квалификационный процесс, страны не завершили борьбу за лицензии. По сравнению с другими национальными комитетами, мы находимся на достаточно успешно месте, так как рейтинг наших спортсменов высокий. Но мы не завершили квалификацию в разных видах спорта. Например, фехтование, голбол, плавание и так далее. Эти проблемы возникли из-за остановки международных рейтинговых и квалификационных соревнований. Спортсмены разъехались по домам. Мы тоже вернули людей из-за границы. Неделю назад возникли трудности с возвращением 51 нашего спортсмена с тренировок в Швеции. Но мы вернули их домой, благодаря усилиям посольств и МИД. Еще несколько наших спортсменов находятся в Турции. Это сознательное решение, они там тренируются и попросили их не забирать. Безусловно самый серьезный вызовов перед комитетом в том, что мы фактически остановили тренировочный процесс. А это может привести к потере спортивной формы”, – подчеркнул собеседник.

По его мнению, есть веское основание для переноса олимпийских и паралимпийских игр.

“Две страны заявили, что не будут участвовать в олимпиаде – это Австралия и Канада, и одна страна – об отказе участвовать в паралимпиаде – Канада. Мое личное мнение о ситуации по играм в Токио таково: существует веское основание перенести игры либо на конец этого года, либо на следующий год. Не могу сказать, что мы к этому готовы. Планы подготовки к паралипмиаде готовятся не за год и не за два. На это уходит 4-6 лет. Эти планы разрушены. Но сегодня главное, что все, и спортсмены в том числе, прервали цепочку распространения вируса, поскольку остались дома и ограничили коммуникацию в обществе. Это наш вклад в то, чтобы сберечь здоровье и жизни тысяч людей в Украине”, – отметил Сушкевич.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 марта в Украине насчитывается 84 случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщила пресс-служба Минздрава. Как говорится на сайте covid19.com.ua, который запустило украинское правительство, заболевание, вызванное новым вирусом, “нельзя называть “смертельным”, летальность составляет около 3,4%”.

По данным Университета Джонса Хопкинса (обновляются), во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 380 тыс. человек, более 16 тыс. умерли, более 100 тыс. – излечились.