 

Пациент частной московской клиники умер в операционной

24.03.2020, 12:48, Новости дня

Следователи начали проверку после смерти мужчины в частной медицинской клинике в центре Москвы, информирует ГСУ СК по столице.

Согласно данным следствия, мужчина 1980 года умер в операционном отделении частной медклиники в центре города, сообщается на сайте ведомства. В клинику он обратился, чтобы сделать ринопластику.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Следствие даст правовую оценку инцидента на предмет наличия признаков преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти».

В ноябре 2019 года в стоматологической клинике Москвы умер пациент, ждавший приема.



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