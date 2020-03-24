 

Водитель сбил женщину после конфликта на северо-западе Москвы

24.03.2020, 12:40, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в совершении наезда на пешехода, об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе МВД России.

 

По данным стражей порядка, на выезде со стоянки на улице Фабрициуса на северо-западе столицы между водителем легкового автомобиля и прохожими произошел конфликт.

По словам самого задержанного, недопонимание возникло из-за того, что женщины мешали ему проехать. Он попросил их отойти в сторону, однако одна из дам проявила принципиальность.

"В этот момент она на меня пошла. Как стена! Она высокая, большая такая, как стена. И давай по капоту долбить", — поведал мужчина полицейским.

Далее, по версии самого автомобилиста, он случайно включил не ту скорость на автоматической коробке переключения передач, после чего легковушка дернулась вперед и наехала на потерпевшую.

 

В итоге 40-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, а ее обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



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