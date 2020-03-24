Отдохнувший в ОАЭ во время пандемии пермский мэр уволился

24.03.2020, 12:40, Новости дня

Мэр Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил источник. Это произошло после критики со стороны главы региона Дмитрия Махонина, который был против отпуска Гордеева в период пандемии коронавируса и запретил чиновникам ездить за границу.

Источник сообщил, что Гордеев «написал вечером 23 марта заявление об увольнении», передает Ura.ru.

Это произошло после того, как глава региона раскритиковал решение Гордеева уехать на отдых в ОАЭ в период пандемии коронавируса.

Сообщается, что 26 марта депутаты гордумы Кунгура на пленарном заседании примут отставку Гордеева. Предположительно, тогда же будет принято решение о назначении мэром Вадима Лысанова, который занимает должность главы Кунгурского района.

В пресс-службе мэрии Кунгура сообщили, что не располагают информацией о возможном заявлении об увольнении Гордеева.

Напомним, Гордеев во время пандемии коронавируса уехал отдыхать в ОАЭ. При этом с 15 марта в Прикамье действует режим повышенной готовности.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.