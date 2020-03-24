Галина Боб снялась полностью обнаженной для рекламного ролика

24.03.2020, 12:30, Разное

Российская актриса Галина Боб пояснила поклонникам, что решилась полностью обнажиться для съемок рекламного ролика. Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в соцсети Instagram.

В подписи к публикации Боб призывает интернет-пользователей не жалеть лайков за смелость. По мнению актрисы, снимок получился очень хорошим. Как оказалось, её муж во время фотосессии «почти не дышал». В заключении она устроила конкурс для подписчиков и описала его условия. Интернет-пользователи восхитились прекрасной фигурой артистки, отметив, что она уделяет внимание своей форме, даже несмотря на загруженный график и воспитание детей.

Сама Боб заявляла, что у неё нет времени для походов в спортивный зал, и вместо этого она делает утром зарядку вместе с детьми или танцует под любимые композиции.