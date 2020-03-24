 

РФС не нашел дискриминации в посте Дзюбы про обезьянок

24.03.2020, 12:30, Новости дня

Пост нападающего сборной РФ по футболу и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы не несет в себе дискриминационного характера, сообщил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Дзюба в понедельник в сториз Instagram опубликовал пост, на котором сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами из советского мультфильма «Обезьянки» (на данный момент пост удален).

«Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», – передает ТАСС слова Смертина.



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