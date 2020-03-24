В России стартовали продажи недорогого смартфона Honor 8A Prime

24.03.2020, 12:30, Разное

В российских магазинах уже с 24 марта можно приобрести новый смартфон от разработчиков из Honor. Речь идёт о бюджетной модели под названием 8A Prime.

Девайс получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей. Аппаратной основой является процессор MediaTek Helio P35. Количество оперативной и постоянной памяти составит 3 и 64 Гб соответственно. Что касается камер, то разрешение основной тыльной составит 13 Мп, а фронтальной – 8 Мп.

Среди других характеристик стоит выделить аккумуляторную батарею на 3,02 тысячи мАч, доступен и NFC-модуль для бесконтактных платежей. Вес смартфона не превысит 155 грамм. На данный момент устройство можно купить в магазинах «М.Видео» и «Связной» почти за 10 тысяч рублей. Доступны две расцветки: синяя и черная.