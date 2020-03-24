 

В России стартовали продажи недорогого смартфона Honor 8A Prime

24.03.2020, 12:30, Разное

В российских магазинах уже с 24 марта можно приобрести новый смартфон от разработчиков из Honor. Речь идёт о бюджетной модели под названием 8A Prime.
Девайс получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей. Аппаратной основой является процессор MediaTek Helio P35. Количество оперативной и постоянной памяти составит 3 и 64 Гб соответственно. Что касается камер, то разрешение основной тыльной составит 13 Мп, а фронтальной – 8 Мп.

Среди других характеристик стоит выделить аккумуляторную батарею на 3,02 тысячи мАч, доступен и NFC-модуль для бесконтактных платежей. Вес смартфона не превысит 155 грамм. На данный момент устройство можно купить в магазинах «М.Видео» и «Связной» почти за 10 тысяч рублей. Доступны две расцветки: синяя и черная.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Никакого домашнего режима: Пиппа Миддлтон на прогулке с подросшим сыном в Лондоне

12.02 / Ученые опровергли главный миф о питьевой воде

19.03 / Мнение: Готова ли путинская медицина к эпидемии коронавируса?

13.03 / Учёным удалось прорастить пролежавшие 30 лет в вечной мерзлоте семена

06.03 / “Какие танцульки!”: двухлетняя дочь Эммануила Виторгана “зажгла” под пение отца

05.03 / Чернокожая Америка, бесконечная война и злой гений Рашагейт

20.03 / На мусороперерабатывающем заводе в Москве сотрудники находят десятки икон

15.02 / Мнение: Мы снова сочинские олимпЫйцы

12.02 / Роза Сябитова рассказала о вредных привычках российских звезд шоу-бизнеса

21.03 / Мнение: О реальных жертвах коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска