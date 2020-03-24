Мнение: Почему россияне тоскуют по СССР?

24.03.2020, 12:08, Разное

Ругающие СССР, похоже, добились своего. Хотя, возможно, добивались совсем другого… Три четверти россиян (75%) считают советскую эпоху лучшим временем в истории страны. И лишь 18% не согласны с этим. В том числе и я…

По данным опроса «Левада-центра» с советской эпохой у респондентов ассоциируются стабильность и уверенность в завтрашнем дне (16%), хорошая жизнь в стране (15%) и личная жизнь – детство, молодость, родители (11%). В целом положительно этот исторический период оценивают 76% опрошенных, нейтрально – 38%, а отрицательно – 7%. При этом 65% сожалеют о распаде СССР.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что положительная оценка советского периода – ретро-утопия о советской эпохе, связанная с проблемами уровня и качества жизни сейчас (отсюда).

Выходит, что россияне тоскуют по СССР, потому что в СССР была стабильность и предсказуемое будущее? Не думаю. По-моему, куда важнее, что в СССР мы – поколение 40+ – были моложе, были живы родители и друзья, впереди была целая жизнь, и лучшее – было впереди…

На снимках: я в СССР. На нижней фотографии – мама, папа, сестренка и я. Мамы и сетренки – уже нет… Мама умерла в 81, сестренка не дожила и до 50, Альбину забрал рак…