Дело историка Соколова передали в суд

24.03.2020, 12:16, Новости дня

Уголовное дело против историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве девушки, передано в Октябрьский райсуд Петербурга.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова», – сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

В минувшую среду расследование дела Соколова было завершено. Сторона защиты выразила готовность к переговорам по компенсации.

Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.