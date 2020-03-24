Составлен топ-3 самых ненадежных автомобилей с АКПП

24.03.2020, 12:09, Разное

Поломка АКПП заметно бьет по кошельку владельца автомобиля с этой системой. Эксперты назвали три самые ненадежные машины с «автоматикой».

Как передает iReactor, зачастую ставится с разборки иная автоматическая коробка передач, а не ремонтируется устаревшая. В среднем, обновление этого механизма обойдется автолюбителю в 50 000 рублей. Одной из самых ненадежных машин с АКПП стала модификация PSA-AL4 совместного производства Citroen, Peugeot и Renault. У данного транспортного средства крайне негативная репутация, его коробка очень чувствительна к перегреву и обладает изначальным малым ресурсом.

Далее в отрицательном топе находится Nissan RE5R05. Плохие отзывы этого автомобиля сказались и на модификациях Pathfinder и Infiniti FX35. Коробка «японца» не выдерживает агрессивного перемещения на дорогах. В это же время, если водитель спокойно управлял транспортом, такой проблемы не наблюдалось.

Дела могли лучше сложиться у американских компаний, но и они оказались в списке ненадежных автомобилей с АПКК. Так, General Motors сконструировала 6T30 и 6T40. Машины Astra, Aveo и Cruze лучше всего покупать до 2010 года сборки, но только с наличием «механики». Современные экземпляры с АКПП не имеют каких-либо проблем, но в РФ, к примеру, они плохо представлены. Все вероятные сложности следует проверять у каждого автомобиля, особенно в случае намерения сделать покупку на вторичном рынке.