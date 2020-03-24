Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

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24.03.2020, 12:08, Новости дня

В РФ не наблюдается дефицит продуктов, резких скачков цен на сегодня также нет, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В целом обстановка на продовольственном рынке Российской Федерации остается стабильной. На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается», – передает слова Патрушева пресс-служба министерства.

По его словам, резких скачков цен на продовольствие в настоящий момент не наблюдается, «однако усиленный контроль и анализ ситуации должны продолжаться». 

«Еще раз напомню о необходимости объективного и своевременного информирования граждан. Мы обязаны говорить людям правду: дефицита продуктов нет. Ситуация контролируется на всех уровнях», – сказал Патрушев.

Он также отметил, что, по данным российских торговых сетей и Минпромторга, в ряде российских регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, включая крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар.

«В начале текущей недели тенденция пошла на спад. Тем не менее, мы совместно с Минпромторгом продолжаем работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. Рассчитываем, что в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание», – сказал министр.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что полки российских магазинов не опустеют из-за разразившейся в мире пандемии коронавируса. 

Напомним, на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса в РФ вырос спрос на некоторые товары. При этом ситуация на потребительском рынке в РФ стабильна, а появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров. Президент Владимир Путин призывал россиян не покупать продукты впрок.



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