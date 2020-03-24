 

Умер автор комиксов об Астериксе

24.03.2020, 12:08, Новости дня

Один из авторов знаменитых комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо скончался в возрасте 92 лет, сообщил канал M6.

«Семья Альбера Удерзо, рисовавшего Астерикса, сообщила о его смерти в возрасте 92 лет», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала в Twitter.

«Астерикс» или «Приключения Астерикса» – серия европейских комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо, главным героем которых является галл Астерикс. Впервые комикс был опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Сюжет придумал Рене Госинни, художником выступил Альбер Удерзо.

В 1977 году, после смерти Госинни, Удерзо продолжил выпускать комиксы самостоятельно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Французский суд не отпустил Винника на свободу

04.03 / Федрезерв экстренно снизил базовую учетную ставку из-за распространения коронавируса

10.02 / В список богатейших людей РФ попал основатель «Комуса»

04.02 / Суд по делу о гибели пассажиров рейса МН17 начнется 9 марта

11.02 / В квартире легкомысленной москвички нашли 130 рыжих кошек

14.03 / Минпросвещения рекомендовало регионам переходить на дистанционное обучение

23.02 / Сирийцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

04.02 / Кроссовки как допинг. IAAF запретила обувь, в которой установлен мировой рекорд

05.02 / В Тюмени сел первый борт с эвакуированными из Китая. Их на две недели отправят в карантин

04.03 / Санкт-Петербургский горный университет вошел в топ-20 рейтинга вузов агентства QS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска