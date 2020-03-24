Стоимость нефти Brent выросла более чем на 5 процентов

24.03.2020, 12:08, Новости дня

В ходе торгов цены на нефть ускорили темпы роста, стоимость нефти марки Brent показала рост более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12.23 (мск), цена на нефть Brent росла на 5,01% – до 28,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В свою очередь нефть марки WTI выросла на 5,48% – до 24,64 доллара за баррель.

Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о сокращении объемов добычи. Вторым фактором, влияющим на снижение стоимости, стала пандемия коронавируса.