Мнение: Докажем, что в Китае – дураки

24.03.2020, 12:06, Разное

Cкульптура “Левша пытается подковать коронавирус”. Холст, масло.

Россия, так уж почему-то складывается, в последнее время занимается довольно склочным делом – пытается своим примером продемонстрировать, что в других странах люди, мягко говоря, некомпетентные, ничего не понимают в жизни, а вот в России – огого, все всё понимают лучше всех. Недавно вот таким образом мы пытались учить жизни саудовских принцев: они, мол, дураки, бедуины необразованные, зачем-то хотят добычу нефти сокращать, а это все ерунда, русские лучше знают, как надо.

С саудитами получилось не очень. Но пыл у нас не угас, на очереди еще более крупная цель – Китай. Саудитов мы уже поучили, как правильно работать на нефтяном рынке – а сейчас, прямо в данный момент, наша бедовая РФ уже учит китайцев (а с ними уже и практически весь мир), как надо было правильно бороться с коронавирусом.

Мы сейчас пытаемся показать, что китайские жесточайшие карантины и изолирование целых провинций, закрытие производств и требования поголовного ношения масок – ерунда. Китайцы полностью закрыли свой Ухань – 12-миллионный город, аналог нашей Москвы по размеру. В России Москва к исходу первого месяца проникновения коронавируса в страну практически живет своей жизнью – работает метро и весь ОТ, ношение масок необязательно (да их и нет), открыты все заведения общепита, все карантины носят сугубо рекомендательный характер, да даже в футбол перестали играть совсем недавно.

И, что смотрится уж совсем вызывающе – Россия до сих пор на полном серьезе готовится к массовому “всенародному волеизъявлению” 22 апреля, которое никто не отменял, что давеча лишний раз подтвердил президентский спикер Песков.

Кто – кого? Чья концепция борьбы с эпидемией окажется эффективней? У РФ в кои-то веки появляется шанс утереть нос Китаю! Без шуток: если бы у РФ была какая-то экономика – она бы, без сомнения, уже сегодня “делала” бы весь мир: если ЕС и США все больше “встают на прикол”, замерев в ужасе перед вирусом – Россия пока что смело ведет себя как ни в чем ни бывало, то есть – кует свое ВВП… Другое дело, что с экономикой у России не ахти, ковать-то особо нечего…

Удивительная ситуация. Вчера ведь, как в фильме Горина-Захарова, случилось даже самое невероятное – “Англия сдалась”. То есть даже Англия объявила, что переходит на самый жесткий 3-недельный карантин – а ведь как долго до этого англичане храбрились, как старались не реагировать и сохранять свой ритм жизни… Но и они сломались.

И только нашему барону Мюнхаузену до сих пор всё нипочем. Никаких карантинов, ситуация под контролем! Будете ли закрывать метро? – Да вы что, никогда в жизни!

Железные люди. “Крепче бы ни было в мире гвоздей”, – когда-то написал поэт. Пока именно так и выходит – оставляем Китай в дураках. Остается только надеяться, чтобы не вышло так же, как с саудитами.