Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

24.03.2020, 12:05, Разное

Власти Франции ввели в стране режим чрезвычайного санитарного положения из-за усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019. Особые меры будут действовать в течение двух месяцев, сообщает RT.

При таком режиме французское правительство получает полномочия по введению ограничительных мер для граждан без обсуждения с парламентом. Однако парламентарии не против: Национальное собрание одобрило закон о введении чрезвычайного положения.

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❗️НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО КОРОНАВИРУСУ ⠀ Вот такая ситуация происходит сейчас в мире. Надеемся, что скоро все закончится и встанет на свои места �� А вы уже работаете из дома? Гречкой запаслись? ⠀ #коронавирус #вирус #россия #москва

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT