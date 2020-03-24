Вместе с весной на востоке России начались лесные пожары

24.03.2020, 12:05, Разное

В России начались лесные пожары. Первые деревья вспыхнули в Хабаровском крае, где официально объявили начало пожароопасного сезона, сообщает RT.

Пожары были зафиксированы в Эворонском и Хорском лесничествах. В связи с этим в ряде районов открылись оперативные штабы по организации борьбы с огнем. Как пишет РИА Новости, специалисты будут наблюдать за ситуацией в лесах с земли, с воздуха, а также со спутников.