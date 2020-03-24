Мнение: Второе патрулирование (Сирия)

24.03.2020, 12:04, Разное

Фото 2-го совместного патрулирования российских и турецких военных на трассе М-4.

Как и в первый раз оно проходило в урезанном виде, так как большая часть трассы по-прежнему заблокирована митингами "зеленых" и искусственными заграждениями, которые отрезают большую часть трассы Алеппо-Латакия от намеченных патрулей на всем ее протяжении.

Но турки всеми силами делают вид, что пытаются решить эту проблему, поэтому текущие патрули имеют скорее символическое значение, как как позволяют говорить о том, что московская редакция Сочинских соглашений действует хотя бы частично (так как и в вопросах прекращения огня есть вопросы, ибо ХТШ перемирие не соблюдает) и Эрдоган некоторое время может говорить, что достигнут определенный прогресс, ну а Турция пытается выполнить свои обязательства в полном объеме, преодолевая "местные трудности" связанные с ХТШ и связанными с Джулани группировками не замыкающимися на штаб СНА.

Ввиду этого оперативная пауза будет продолжатся, а что за этой паузой последует – долгосрочная стабилизация фронта или новое наступление САА, зависит от того, насколько турки будут последовательны в выполнении своих обязательств. Все таки есть определенные сомнения в "друге Реджепе", так как свои обязательства по Сочинской сделке 2018-го года он в лучшем случае выполнил процентов на 20%, в отличие от предшествующих сделок.

Стоит также отметить, что для обсуждения ситуации в Сирии в целом и в Идлибе в частности в Дамаск на переговоры с Асадом прилетел Шойгу.

Помимо ситуации в Идлибе, наверняка обсуждались вопросы довооружения САА после зимней кампании, что хорошо заметно по возросшей интенсивности "Сирийского экспресса".