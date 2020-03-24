 

Пока все дома: Дженнифер Гарнер прогулялась с дочерьми по пляжу Санта-Моники

24.03.2020, 11:55, Разное

Бен Аффлек с головой окунулся в новые отношения с актрисой и коллегой Аной Де Армас. Практически ежедневно папарацци подлавливают пару в разных уголках Лос-Анджелеса, а влюбленные в свою очередь не забывают поставлять свежие романтические сюжеты. Бывшая супруга Аффлека Дженнифер Гарнер мелькает на снимках папарацци не реже, но практически всегда с детьми. То она забирает девочек из школы, то ведет сына на спортивную секцию, то прогуливается с ними по магазинам – будни многодетной мамы выглядят спокойно и размеренно. На новых фотографиях, сделанных на безлюдном из-за карантина побережье Санта-Моники, Дженнифер беззаботно прогуливается с Вайолет и Серафиной.

Дженнифер Гарнер с дочерьми в Санта-МоникеНакануне того, как СМИ обнародовали новый роман Бена Аффлека, он дал откровенное интервью о прошлой жизни, назвав расставание с Гарнер “главной ошибкой своей жизни”. Теперь инсайдеры издания In Touch Weekly приводят новые слова актера о том, что его бывшая “заслуживает счастья больше, чем кто-либо другой”. Якобы Бен полностью поддерживает Дженнифер в ее личной жизни и желает ей счастья с нынешним возлюбленным – бизнесменом Джоном Миллером. Отношения с ним актриса строит около двух лет, но держит их подальше от глаз общественности.

Новости о романе Гарнер и генерального директора компании CaliGroup, которая владеет ресторанами Miso Robotics и CaliBurger, Джоном Миллером появились в 2018 году. Однако совместные фотографии пары за прошедшее время можно пересчитать по пальцам. Еще до встречи с Джоном Дженнифер решила пересмотреть свою политику публичности и отныне не впускать посторонних в личную жизнь.

Оглядываясь назад, я до сих пор переживаю стресс из-за этого. Даже сейчас, говоря об этом, я чувствую, что могу заплакать. Я думаю, эта ситуация научила меня тому, что пристальное внимание к личной жизни оказывает давление на важные решения. Вы торопитесь выйти замуж, потому что на вас давят постоянные догадки прессы “Они вместе или нет?”. Этот принцип работает и в обратном направлении: даже если у вас нет проблем, пресса придумает их за вас,

– рассказывала Гарнер после расставания с мужем.

Дженнифер Гарнер и Джон МиллерБен Аффлек и Ана Де Армас



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