Личное: Коронавирус – паника и решения!

24.03.2020, 11:54, Разное

Прочитав десятки статей и посмотрев несколько толковых программ по коронавирусу, я пришла к выводу:

Самый эффективный путь не подцепить вирус — это минимизировать контакты с другими людьми и избегать, по возможности, общественных мест.



Фото: istockphoto.com

Другого пути, в общем-то, нет. Маски, промывания носа и рта, мытьё рук — это всё важно, но не гарантирует стопроцентную безопасность. Единственный способ не заболеть — поменьше контактов.

Объясню, почему.

Основной путь передачи коронавируса — воздушный. Именно поэтому COVID-19 так заразен. Именно поэтому он так стремительно распространяется по всему миру.

Это доказано точно. Остальное — пока ещё только предположения.

Я предлагаю вам не шататься по магазинам, если на то нет острой необходимости. Не надо «быстренько» забегать в магазин за буханкой хлеба или пакетом молока.

Картинка, что вы видите ниже, в период эпидемии должна перейти в разряд приятных воспоминаний:



Фото: istockphoto.com

Сейчас время — не то. Мы все это понимаем, хоть и отчаянно пытаемся это понимание от себя отодвинуть.

Не надо зарывать голову в песок. Это — опасно для жизни!

Ваше желание убежать от реальности сегодня может обернуться смертельным заболеванием завтра. И даже если, подцепив коронавирус, вы от него вылечитесь, в ваших лёгких могут навсегда остаться рубцы.

Вы, вообще, в курсе, что фиброз в лёгких — распространённое последствие коронавируса? С фиброзными изменениями в лёгких людям, переболевшим COVID-19, придётся жить всю оставшуюся жизнь. Это, я вам скажу, — совсем не фан.

А потому слушайте сейчас внимательно. Учить буду.

То, что до пандемии коронавируса было делом обыденным, — заскочить в магазин, накидать в корзину продуктов, постоять в очереди на кассе, — всё это должно на время чем-то из ряда вон выходящим.

Вот какие изменения внесла в свою жизнь я:

1) Я не хожу в качалку, а тренируюсь дома.

2) Я не езжу в магазины, а заказываю еду на дом.

О своих домашних тренировках напишу, пожалуй, отдельный пост.

Что же касается доставки еды, то меня волновало 2 вопроса:

1) А вдруг мне её будет собирать в пакет кто-то больной? Возьмёт и накашляет на мои продукты?

2) Вдруг курьер, который постоянно ошивается среди других людей, является носителем вируса? Курьер, стоя рядом со мной, передаёт мне из рук в руки пакет с едой, а вирус передаётся по воздуху. Что делать?

Чтобы решить вопрос питания, я позвонила своим друзьям — ребятам из сервиса приготовления и доставки еды GrowFood, которым пользуюсь уже много лет, и попросила рассказать о мерах защиты, которые они принимают в разгар эпидемии коронавируса.

В ответ на это мне прислали видео. Очень рекомендую к просмотру:

Завод GrowFood — один из самых инновационных в России. Им, в принципе, не нужно вводить дополнительные меры безопасности в связи с эпидемией. Завод настолько передовой, что укомплектован современнейшими системами защиты под завязку.

Производство оснащено станциями гигиены, дезинфицирующими руки и обувь всех работников. Все контейнеры с едой, чтобы исключить бактерии, проходят через ультрафиолетовую очистку (именно это — лучше всего убивает коронавирус по данным ВОЗ), и — внимание! — дальше еду упаковывает робот. Как я и надеялась. Как я и хотела.

На производстве всё — стерильно, как в лучших операционных мира. Никто чужой сюда не пройдёт: вход — по отпечатку пальца и идентификатору лица.



Фото: GrowFood

Все повара, прежде чем заступить на смену, проходят медосмотр. Если всё — ок, повар получает комплект стерильной спецодежды: костюм, одноразовые передник, маску, перчатки и набородники для тех, у кого есть борода.



Фото: GrowFood

После смены одноразовые средства защиты утилизируются, а форма отправляется в прачечную на стирку и обработку.

В связи с коронавирусом GrowFood ввели бесконтактную доставку: по вашей просьбе курьер оставит пакет у двери, о чём вас сразу же и уведомит. Ни ему, ни вам не придётся контактировать.

Подробнее о мерах безопасности, которые я изучила и сочла идеальными, можно прочитать тут.

Заказать доставку на дом, как это делаю я, — тут.

В период эпидемии коронавируса мои друзья из GrowFood идут навстречу людям, понимая, что мы все сейчас — в одной лодке, и предлагают большую скидку тем, кто закажет доставку на 3-4 недели сразу.

При заказе от 6 дней — 2 дня в подарок. 12 дней — 4 в подарок. 24 дня — в подарок аж 8 дней! То есть, чем больше заказываешь, тем выгоднее.

Подарок от меня действует до конца карантина по промокоду: mirozabota

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Особенно — сейчас.



Фото: istockphoto.com

Позаботьтесь о себе и о своих родителях. Закажите и им питание от GrowFood, чтобы не мотались лишний раз по магазинам, как это любят делать многие пенсионеры.

Здоровья вам и всем, кого вы любите, мои дорогие!

В комментариях расскажите о мерах, которые принимаете лично вы, чтобы защитить себя и своих родных от коронавируса.