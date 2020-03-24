 

Собянин анонсировал завершение строительства инфекционной больницы в Москве

24.03.2020, 11:53, Новости дня

Мэр столицы Сергей Собянин проверил ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве. По его словам, работы выполнены на 40%, в ближайшее время возведение будет завершено.

«11 марта приехали со строителями на площадку, здесь было чистое поле, 12 марта приступили к строительству, и на сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Стройка развернута полным ходом, идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудования», – цитирует РИА «Новости» Собянина. 

По его словам, «объект получается гигантский» – около 80 тыс. кв. метров, более 500 коек, половина из них реанимационных.

5 марта Собянин подписал указ о строительстве инфекционной больницы, которая будет расположена в Новой Москве. Также для борьбы с коронавирусом запустили дополнительные стационары.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек. 

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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